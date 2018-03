Iza assume namoro com produtor carioca

Discreta em relação a sua vida pessoal, IZA não está solteira. A cantora do hit “Pesadão”, de 27 anos, namora o produtor carioca Sergio Santos, de 30. Muito requisitado no mercado musical, ele já fez trabalhos com Valesca Popozuda, Aretuza Lovi, Fernanda Abreu e com a própria namorada, de quem cuida do próximo álbum.



IZA e o produtor Sérgio Santos: romance Foto: reprodução/ instagram



O casal se conheceu nos estúdios de gravação. Entre uma música e outra, nasceu o romance. Recentemente, eles viajaram juntinhos para Los Angeles, nos Estados Unidos. Aos amigos, a cantora confessa que está apaixonada.



