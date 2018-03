Ivete Sangalo fala sobre rotina com as gêmeas: 'Open bar de peito'

Ivete Sangalo está só alegria (e olheiras) com as gêmeas Helena e Marina, nascidas há um mês. Em uma "live" com seus fãs no Instagram nesta segunda-feira (19), a cantora falou sobre a dura porém doce rotina com as bebês e o filho mais velho, Marcelo, 7.

Sem perder o jeito despachado, gravou o vídeo de 14 minutos usando um filtro de óculos coloridos para disfarçar a cara de cansaço e as olheiras."Tá um empurra-empurra aqui, mas tá gostoso", brincou a cantora, citando a si própria. Em meio a beijos e abraços aos fãs, ela foi contando um pouco de como está sua rotina e a do marido, Daniel Cady.

"Não consigo olhar no celular com elas do lado. Uma chama, outra chama, troca, faz cocô, faz xixi, troca a fralda, dá o peitão, aí Marcelo chama, faço dever de casa com Marcelo, uma dorme a outra acorda. Era tudo que eu sonhava pra mim. Um dia cheião. A gente acorda muito cedo e dorme muito tarde", contou ela.

Ivete, junto com seus três filhos e com o marido (Foto: Reprodução/Instagram)

A rainha do axé ainda desabafou sobre as mudanças no corpo. "Me disseram que a barriga volta pro lugar, mas eu tô ligando pra pessoa que falou e ela não tá atendendo. Porque até agora, meu bem, não tem acontecido nada. Aí me dizem 'mas você tava grávida de gêmeos', eu digo 'pelo visto eu tava grávida de quatro!'", brincou Ivete.

A amamentação tem sido o ponto alto da rotina de Ivete, que diz que nem faz questão de colocar roupa. "Não adianta botar uma roupa, eu só ando nua. É delivery de peito, open bar. Às vezes eu boto as duas no peito ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo. Roupa para que, amor?"

Folhapress