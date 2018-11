Horas após deixar a maternidade onde deu à luz seu primeiro filho, Rael, Isis Valverde matou uma pouco da curiosidade dos fãs e mostrou um pedacinho do herdeiro para os seguidores no Instagram.

A atriz publicou uma foto da mãozinha do recém-nascido segurando um dedo que pode ser da mamãe ou do papai, o empresário e modelo André Resende.

Isis Valverde revela mãozinha do filho recém-nascido. (Foto: Reprodução)



No clique, o pequeno aparece enrolado em uma mantinha vermelha de lã, mesma cor da escolhida para deixar o hospital. Na legenda, Isis demonstrou toda a felicidade pela chegada do bebê. “Meu mundo”, escreveu ao acrescentar um emoji de coração.

Várias famosas comentaram o clique, como Juliana Paes, Camila Queiroz e Sophie Charlotte. Sabrina Sato, que está na reta final da gravidez da filha Zoe, também deixou sua mensagem. “Ai, que amor! Que bênção!!!”.

Rael nasceu na segunda-feira (19), com 51 cm, 3,380 kg e em parto humanizado no Hospital Perinatal, localizado no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro.

RedeTV!