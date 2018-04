Na tarde desta sexta-feira (6/4), Isis Valverde encantou os fãs mais uma vez. A atriz aproveita dias de descanso no México ao lado do noivo, André Resende, e compartilha os melhores momentos da viagem no Instagram. Ela posou de biquíni à beira da piscina e exibiu o cenário paradisíaco de suas férias. "Manhã verde", escreveu na legenda.



Veja fotos:

Isis Valverde (Foto: Instagram/Reprodução)

Glamour