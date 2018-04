Irmãos Russo divulgam carta pedindo que fãs não soltem spoilers

Os Irmãos Russo divulgaram em suas redes sociais uma carta pedindo que os fãs não soltem spoilers de Vingadores: Guerra Infinita. Na publicação é possível ver a manopla do infinito com pelo menos três jóias. O longa estreia nos cinemas mundiais em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019. O ator Chris Pratt, que interpreta Petter Quill, O Senhor das Estrelas, está no Brasil para divulgação do filme.

“Para os maiores fãs do mundo,

Estamos prestes a embarcar para a turnê de divulgação de Vingadores: Guerra Infinita. Vamos visitar fãs ao redor do mundo e exibir apenas algumas cenas selecionadas para evitar spoilers para os que assistirão futuramente.

Não vamos exibir o filme completo até a première em Los Angeles, que será um pouco antes da estreia mundial. Todos envolvidos com o filme trabalharam duro nos últimos dois anos, mantendo um alto nível de segredo. Apenas algumas pessoas sabem a verdadeira história do filme.

Estamos pedindo para que, quando você assistir Guerra Infinita nos próximos meses, que você mantenha esse mesmo nível de segredo, para que todos os fãs possam ter a mesma experiência quando forem assistir pela primeira vez. Não dê spoilers para os outros, da mesma forma que você não quer receber spoilers.

Boa sorte e boa exibição.

Irmãos Russo

#ThanosOrdenaSeuSilêncio”

Omelete