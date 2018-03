Irmão de Meghan Markle não é convidado para casamento

A atriz Meghan Markle decidiu não incluir seu irmão mais velho, Thomas Markle Jr., na lista de convidados de seu casamento com o Príncipe Harry. De acordo com o site Radar Online, os convites para a cerimônia já foram distribuídos e apenas o pai da atriz, Thomas Markle, e a mãe de Meghan, Doria Radlan, teriam sido convidados. “O Tom não recebeu o convite, talvez seja por ele não ficar quieto, ele não para de falar com jornais sobre a irmã”, disse uma fonte próxima à família Markle à publicação.



A atriz Meghan Markle, o Príncipe Harry e Thomas Markle Jr., irmão da celebridade (Foto: Getty Images/Facebook)



Irmão de Meghan apenas por parte de pai, Thomas Markle Jr vem sendo alvo de polêmicas ao longo dos últimos meses após ser preso acusado de violência doméstica contra uma namorada. Na época do ocorrido, os advogados de Thomas teriam entrado em contato com Meghan pedindo ajuda, mas a noiva do neto da Rainha da Inglaterra não teria respondido aos apelos do irmão.

De acordo com o Radar Online, Meghan e Thomas não mantém contato desde 2011, quando ela se mudou dos Estados Unidos para o Canadá para trabalhar na série ‘Suits’. O casamento de Markle com o Príncipe Harry está marcado para o dia 19 de maio de 2018. Anteriormente, Markle já havia sido casada com o produtor de cinema e televisão norte-americano Trevor Engelson.

