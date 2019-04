Internado na França com infecção urinária, Pelé continua sob observação

Internado desde a manhã de quarta (3) em um hospital nos arredores de Paris por causa de uma infecção urinária, Pelé, 78, ainda deve ficar em observação por um ou dois dias, disse o assessor pessoal dele.

"Depende da recuperação total", afirmou José Fornos Rodrigues nesta quinta (4).

O assessor não confirmou se a participação de Pelé em um evento nos EUA, marcado para domingo (7), está mantida ou foi cancelada.

O Rei do Futebol será homenageado no evento Brazil Conference at Harvard & MIT 2019, em um painel que contará também com a presença do técnico da seleção brasileira, Tite.

Procurada repetidamente nos últimos dois dias, a assessoria de comunicação do Hospital Americano, em Neuilly sur Seine (a oeste de Paris), nem sequer confirma a internação do ex-atleta, alegando guardar discrição absoluta em relação às identidades de seus pacientes.



Pelé - Foto: Reprodução/Instagram

Pelé deu entrada no hospital na quarta, depois de ter febre na noite anterior. Ele já havia sido internado com infecção urinária em 2014, depois de ter passado por uma cirurgia de cálculos renais.

O ex-jogador foi a Paris participar de um evento de uma marca suíça de relógios ao lado do atacante francês Kylian Mbappé, 20, um dos destaques da última Copa do Mundo.

Os dois posaram juntos para fotos e trocaram elogios diante de jornalistas na noite de terça (2), em um hotel de Paris.

O encontro com Mbappé já deveria ter acontecido no ano passado, mas foi adiado em razão das condições de saúde do ídolo do Santos, tricampeão do mundo com a seleção brasileira.

Debilitado por três cirurgias recentes, ele não pôde comparecer ao Mundial da Rússia.

"Graças a Deus, estou bem. Fiz três cirurgias nos últimos anos, mas não estou 100%. Não sinto mais dor, sinto mais fraqueza. Eu tinha umas pernas bonitas, olha como estão agora [aperta as coxas por cima da calça]. Tive de fazer duas [cirurgias] no quadril, uma na coluna porque houve desgaste. Também tem o joelho. Até brinquei. Disse que joguei futebol por 30 anos, 25 no Santos e cinco no Cosmos. Deus só mandou a conta agora. Nos 30 anos de futebol, não tive contusão. Mas já estou até dando pique no lugar", afirmou.

Em 2012, Pelé passou por uma cirurgia para a implantação de uma prótese no quadril. Segundo ele, uma suposta falha obrigou-o a passar por nova operação, em dezembro de 2015.

"Segundo os médicos que me analisaram, teve um erro médico. Um erro na técnica dos brasileiros", disse o ex-atleta em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em 2016.

Folhapress