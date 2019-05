Ingressos de R$ 8.800 para conhecer Bon Jovi em show em SP estão esgotados

Apesar do valor alto, os ingressos para conhecer o grupo Bon Jovi por R$ 8.800 já estão esgotados.

O chamado "meet and greet" da banda, provido pela Runaway Tours, incluía o ingresso para o show no Allianz Parque, no dia 25 de setembro, além de duas noites de hospedagem no Hotel Four Seasons da capital e encontro com os músicos para tirar fotos, pegar autógrafos e poder conversar pessoalmente com eles.

O valor foi dado em dólares, US$ 2.220, que seria o equivalente a R$ 8.830. Já o ingresso separado para a pista premium sai por R$ 780.

Por enquanto, ainda é possível comprar os pacotes duplos, que saem por R$ 7.900 por pessoa, ou o pacote individual sem hospedagem, por R$ 6.900.

Além do show em São Paulo, o grupo se apresentará em setembro em Recife, no dia 22, e Curitiba no dia 27. Em seguida, a performance acontece no Rock in Rio, no dia 29 de setembro.

Além de participar do Rock in Rio, Bon Jovi fará outras três shows no Brasil em setembro (Foto: David Bergman)

Folhapress