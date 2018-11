Indo para o Rio, Fábio Porchat se engana e embarca para Maceió

Pegar o caminho errado para casa: quem nunca? Mas Fábio Porchat foi longe demais dessa vez. Na noite desta quarta-feira (21), o apresentador voltava da gravação de seu programa e tinha como destino sua casa, no Rio de Janeiro. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ele pegou o voo errado e foi parar em Maceió, em Alagoas.

Em suas redes sociais, ele contou sobre a viagem para seus seguidores em uma série de Stories no Instagram e repostou a saga no Twitter.

"Peguei a fila de cliente ouro, passei e entrei no avião. Sentei na minha cadeira marcada. A aeromoça disse: 'Senhor, deu uma duplicidade, posso conferir sua passagem?', eu mostrei, ela olhou e disse: 'É isso mesmo, pode continuar sentado aí'".

Procurada pela reportagem, a assessoria da Avianca, companhia responsável pelos voos, não se manifestou até a publicação deste texto.

Porchat só percebeu que estava no voo errado por conta da distância. Uma ponte aérea para o Rio de Janeiro não costuma durar mais que 1 hora -um voo para Maceió, no entanto, ultrapassa as 2 horas e meia de duração.

"Eu peguei meu livro, comecei a ler. Fiquei lendo, lendo. Dali a pouco reparei que já tinha lido umas 50, 60 páginas. Falei: 'Nossa, estou lendo bem, tô lendo rápido!' [...] Dormi, acordei e pensei: 'Esse voo está muito longo.'"

Ele comentou com a passageira ao seu lado que estava estranhando a duração do voo, que teria como o destino o Rio de Janeiro. "Ela disse: 'Mas esse voo é para Maceió.'"

Para retornar para o Rio o apresentador precisou voltar de Maceió para São Paulo e, só então, pegar a ponte aérea -saga que terminaria às 7h30 da manhã desta quinta (22). Em seu Twitter, ele brincou com a situação: "Bom dia, minha gente. Deu tudo certo a viagem. Tô em Londrina."

Folhapress