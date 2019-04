Incêndio atinge cidade cenográfica de novela da Globo

Um incêndio atingiu parte da cidade cenográfica de Espelho da Vida por volta das 2h da madrugada deste sábado (30). Durante a gravação de uma cena de incêndio em uma das casas da cidade cenográfica da novela Espelho da Vida, nos Estúdios da Globo, em Jacarepaguá, as chamas saíram do controle.

De acordo com o departamento de comunicação da emissora, não havia atores no set, que foi rapidamente isolado, e não houve feridos. O fogo foi controlado, com a ajuda do 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, não houve outros prejuízos na cidade cenográfica e não haverá impacto no planejamento das cenas finais da novela.

