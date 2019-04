Humberto Martins nega que deixará elenco de 'Verão 90'

O ator Humberto Martins, 57, negou que deixará a novela "Verão 90". No último dia 5 de abril, a Globo confirmou que o personagem dele, Herculano, vai passar um tempo em Hollywood, nos Estados Unidos, para realizar o sonho de ser cineasta.

Na mesma ocasião, a emissora disse que ainda não havia uma data para a mudança e que, mesmo depois dela, o ator poderia voltar a aparecer na trama, mas que isso ainda não estava definido. Enquanto isso, ele segue gravando normalmente.



Humberto Martins. Foto: Divulgação/Globo

Em seu perfil oficial no Instagram, Martins negou a saída de "Verão 90" a dois fãs que lamentavam a situação. Uma seguidora perguntou: "Amado, eu li que você vai sair da novela? Por favor, não faça isso! Eu amo seu trabalho!". O ator respondeu: "Não vou [sair], não".

Outra fã questionou o motivo da saída da novela, e Martins comentou com a mesma frase que não iria sair. Segundo o colunista Leo Dias, Martins estaria insatisfeito com a produção e não tem escondido do elenco e dos amigos que está cansado. A TV Globo nega.

Em "Verão 90", o seu personagem é um ex-ator de pornochanchada, que sente vergonha do passado e da época em que formava dupla com Lidi Pantera (Claudia Raia). Determinado e correto, Herculano quer se firmar como diretor de cinema. Ele se apaixona por Janaína (Dira Paes).

Folhapress