Huck posa com crianças da Sibéria e se surpreende com a neve

Luciano Huck está na Sibéria gravando uma reportagem especial para o "Caldeirão de Huck" e os cliques da viagem são incríveis! Na última quarta-feira (4), o apresentador posou com crianças locais (e que são as mais lindas do mundo!) e mostrou a vida na neve.

Huck também está impressionado com o frio na região. Ele publicou um clique em que um carrro é dominado pela neve. "Será que nevou durante a noite?", brincou.



Veja fotos da viagem:

