Homem que persegue Taylor Swift pode ser condenado a prisão

Roger Alvarado, 23, acusado de perseguir a cantora Taylor Swift, 29, pode cumprir até quatro anos de prisão por tentar invadir a casa de cantora novamente, mesmo após ter sido condenado e preso pelo mesmo crime.

Segundo a advogada que cuida do caso, ele violou a sua condicional ao tentar, novamente, invadir a casa da cantora em março deste ano. Ele será julgado no dia 14 de abril, segundo informações do site Page Six.

"O réu foi visto no sistema de vigilância removendo uma escada de uma construção próxima. Depois, ele subiu a lateral do prédio e atravessou o pátio da testemunha", afirmou a advogada Caitlyn Jaile à juíza que cuida do caso.

Ao tentar quebrar uma porta de vidro, ele causou mais de US$ 4 mil (cerca de R$ 15 mil) em danos. A equipe de segurança da Swift, em Nashville, viu a cena em tempo real pelas câmeras de segurança e ligou para a polícia. A cantora não estava em casa no momento da invasão.

Foi a terceira vez que Alvarado tentou invadir a casa da cantora. Ele já tinha sido preso pelo mesmo crime duas vezes no ano passado. Em fevereiro de 2018, ele quebrou a porta do local com uma pá. Dois meses depois, em abril, foi detido dormindo na cama de Taylor. Nesta ocasião, Alvarado chegou a tomar banho na casa da cantora, que não estava no local. Pela invasão, ele recebeu pena de seis meses de detenção. Alvarado saiu da prisão em 5 de fevereiro e estava em liberdade condicional.

Taylor vem sofrendo com perseguidores há algum tempo. Em setembro de 2018, ela conseguiu uma ordem judicial de restrição um homem que, desde 2016, mandava cartas com ameaças de estupro e até de morte.

Em abril do ano passado, outro homem foi preso em frente à casa de Taylor, em Beverly Hills. Ele foi pego pela polícia local usando uma máscara e, em seu carro, havia uma faca. Em dezembro de 2017, foi revelado pela revista Rolling Stone que um software de reconhecimento facial para encontrar e monitorar pessoas que a perseguiam foi usado em um show da cantora em maio do mesmo ano.

A apresentação foi no estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA). O programa estava instalado em um quiosque na entrada do local que exibia com ensaios de Taylor. Enquanto eles assistiam aos vídeos, uma câmera tirava fotos e as enviava para um posto de comando em Nashville, onde eram cruzadas com um banco de dados em que estão registrados centenas de perseguidores de Taylor.

Folhapress