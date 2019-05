Holland Roden, da série 'Teen Wolf', é barrada em aeroporto de Guarulhos

A atriz americana Holland Roden, 32, da série "Teen Wolf", foi barrada pela imigração no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na sexta-feira (17). Por meio de publicações nas redes sociais, a atriz disse que as autoridades alegaram que seu visto é inválido e ela não pode entrar no Brasil. Segundo Holland, o visto é válido e ela já viajou com o documento para o Brasil duas vezes neste ano.



A atriz Holland Roden. Foto: Reprodução

Holland é a principal atração da convenção "4U Experience: Edição Teen Wolf", que será realizada neste sábado (18) em São Paulo. No Instagram, Holland declarou estar surpresa com o tratamento recebido no aeroporto. Ela relatou ter ficado sem água, alimentos e um tradutor durante quatro horas. "Estou chocada que esse é o mesmo Brasil que eu conheço e amo", escreveu.

Ela pediu ajuda para conseguir entrar no país e cumprir o compromisso com os fãs. "Espero ver todos vocês amanhã", disse. No Twitter, a hashtag #FreeHollandNow ficou entre os assuntos mais comentados no Brasil durante a madrugada. "Não consigo acreditar no que estão fazendo com a Holland", disse uma fã. Outros fãs ameaçaram ir até o aeroporto para protestar. A Polícia Federal não comentou o caso.

Folhapress