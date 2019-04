Hariany e Paula se encontram após final do BBB19

A edição do Big Brother Brasil 2019 acabou, mas amizade continua. Pelo menos é o que diz Hariany Almeida, que foi desclassificada do programa às vésperas da final, após protagonizar uma briga e um empurrão na vencedora, Paula Sperling. Ainda que o incidente a tenha tirado do programa, a jovem provou que não ficou chateada com a amiga.



Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo, Hariany e Paula se encontraram e se mostraram muito felizes. "Ela está linda", disse Hari sobre a nova milionária. Quem também fez parte do encontro foi a piauiense Elana, também participante da décima nona edição do BBB.

Reencontros

Alan Possamai, vice-capeão do Big Brother Brasil 19, encontrou o brother italiano Alberto Mezzetti, que fez uma participação especial no reality show da TV Globo, no domingo (14). "Meu irmão italiano", postou Alan, que conquistou o prêmio de R$ 100 mil ao conquistar a segunda colocação no BBB 19, que consagrou a sister Paula Von Sperling como campeã na noite de sexta-feira (12).



Foto: Reprodução/Instagram



Alan e Alberto passearam juntos por um shopping do Rio de Janeiro. O vice-campeão, que durante o confinamento viveu um romance com a sister Hana, afirma que ainda não tem nada concreto sobre a vida pós-confinamento. "Não imaginei que sentiria carência nem tanta falta da minha família e dos meus amigos. É tudo muito intenso e só quem passa pelo BBB consegue entender", disse em um post recente.

