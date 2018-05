Gugu Liberato fez uma homenagem e tanto para o ex-patrão, Silvio Santos.

O apresentador do Power Couple Brasil (Record) encomendou uma réplica de cera com a cara de Silvio para presenteá-lo.

Gugu presenteia Silvio Santos com réplica de cera do ex-patrão. (Foto: Reprodução/Instagram)



Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, Gugu encomendou o presente com os mesmos artistas que fazem os bonecos do museu Madame Tussauds de Nova York.

Já os cabelos e o penteado da estátua são assinados por ninguém menos que o barbeiro Jassa, que cuida do penteado do próprio Silvio há mais de 40 anos.

O apresentador está atualmente na Record. (Foto: Reprodução/Instagram)

O dono do baú adorou o presente. Em vídeo publicado por Gugu no Instagram, ele agradece: "Agora tem dois Sílvios. Um vai ficar na porta do SBT e outro vai ficar no palco do SBT. E o Gugu fica na Record, jogando contra", brincou o apresentador.

Folhapress