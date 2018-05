A vida de Gretchen não vai ser tema apenas do reality “Os Gretchens”, exibido no Multishow. Agora ela quer chegar às telas de cinema. O longa, chamado de “Gretchen - Além do rebolado”, será produzido por Antônia Fontenelle. A eterna rainha do bumbum publicou em suas redes sociais uma chamada para teste de elenco.

Gretchen busca atrizes para vivê-la nos cinemas. (Foto: Reprodução/Instagram)



“E então, você acha que pode?”, escreveu a cantora na legenda.

Na chamada, os produtores de elenco estão em busca de atrizes para os papéis de Gretchen e Tammy, na vida adulta e na infância, no caso de Thammy.



Gretchen busca atrizes para vivê-la nos cinemas. (Foto: Reprodução/Instagram)



Extra