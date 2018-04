Grávida, Khloé Kardashian fica arrasada após saber de traição do namorado

A socialite Khloé Kardashian está arrasada com o flagrante divulgado na internet que mostra a traição de seu namorado, o jogador de basquete Tristan Thompson, às vésperas do nascimento do primeiro filho do casal. Na gravação divulgada pelo site TMZ, o atleta aparece beijando a modelo Lani Blair dentro de um restaurante enquanto é observado por uma segunda mulher, acompanhando os dois.

Khloé Kardashian gravidíssima e Tristan Taylor (Foto: Reprodução/Instagram)



“A Khloé está devastada e não para de chorar desde que viu as imagens”, afirmou uma fonte próxima à celebridade ao site Hollywood Life. “A Khloé acreditava que a gravidez deveria ser o momento mais especial da vida dela e tudo acabou de ser arruinado da forma mais dolorosa possível. Ela está com o coração partido de ver o homem que ama com outra pessoa. A Khloé ainda não sabe o que fazer, no momento ela só consegue chorar”, disse o contato.

A divulgação do vídeo nas redes sociais resultou em uma série de memes e piadas zombando tanto de Thompson quanto de Khloé. No entanto, várias pessoas também se solidarizaram com a socialite. “Logo quando ela consegue ficar grávida esse idiota faz essa merda. Estou com coração partido por ela”, afirmou uma fã da celebridade no Twitter. “Estou muito triste por ela, principalmente como as pessoas estão brincando com isso”, disse outra. “Às vésperas do parto… estou muito triste pela Khloé”, lamentou uma terceira.

Uma das provocações a Khloé relacionadas ao ocorrido partiu de Blac Chyna, mãe da filha de Robert Kardashian, irmão da socialite. Inimiga pública das Kardashian-Jenner, Chyna seguiu Lani Blair, a protagonista da traição de Thompson, em todas as redes sociais da modelo. Tanto Khloé Kardashian quanto seu namorado ainda não se pronunciaram publicamente sobre o flagrante divulgado pelo TMZ. Algumas pessoas especulam que, apesar de só divulgado agora, o vídeo seria de outubro do ano passado, logo após Khloé tornar pública sua gravidez.

Monet