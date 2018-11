GloboPlay é alvo de DVDs piratas, e camelôs aproveitam a oportunidade

​A decisão da Globo de antecipar algumas de suas séries com exclusividade pela GloboPlay, serviço via internet mediante assinatura paga, tinha o objetivo de popularizar esse canal da web, fazendo frente à Netflix e a serviços do gênero.

O efeito colateral é que a emissora vem conhecendo mais de perto o universo da pirataria, com o qual não tinha lá grande experiência até então. “Assédio” e “Se eu Fechar Os Olhos Agora” (disponível só no NOW, da Net) já são encontradas em DVDs à venda nos melhores camelôs do segmento, por R$ 10 cada temporada.

No caso de “Assédio”, pode-se até escolher entre as capas de Adriana Esteves e Paola Oliveira.



Assédio. Foto: Reprodução/Globo

