A semifinal do "The Voice Kids", competição musical da Globo, teve uma reviravolta neste domingo (1º). Nesta fase, o público deveria escolher um entre três participantes de cada time, e o técnico poderia dar um bônus de 20 pontos para o seu preferido.

A confusão aconteceu com o time de Carlinhos Brown, que deu seu bônus para Talita Cipriano, provocando um empate entre ela e Mariah Yohana, ambas com 45 pontos quando considerada a votação do público. O técnico teve então que desempatar a disputa e escolheu Talita.

Foto: Reprodução/TV Globo

Só isso já havia provocado polêmica entre os fãs do programa, que acharam a decisão injusta, mas, em nota publicada no site do Gshow, a Globo revelou que houve um erro: na verdade, Mariah recebeu um total de 45,05% dos votos, enquanto Talita ficou com 44,82%. Ou seja, Mariah deveria ter ficado com a vaga na semifinal.

Para resolver a situação, a emissora decidiu trazer a menina de volta para a disputa da final, marcada para o próximo domingo. Depois da decisão, os finalistas são:

Time Claudia Leitte: Neto Junqueira

Time Carlinhos Brown: Mariah Yohana e Talita Cipriano

Time Simone e Simaria: Eduarda Brasil





Folhapress