Globo perde a liderança de audiência em cinco programas em um dia

O resultado de audiência alcançado pela Globo na última quinta-feira, em São Paulo, fez acender na alta direção um sinal de alerta. A emissora perdeu a liderança de audiência em cinco programas na Grande São Paulo, principal região do Brasil.

A Record venceu o “Jornal Hoje” e o “Video Show” com “Balanço Geral” e bateu “Os Melhores Anos de Nossas Vidas” com “A Fazenda”. Até novela ficou em segundo lugar: “Espelho da Vida” obteve 15 pontos de média, resultado baixíssimo para os patamares do horário na Globo, ante 17 do “Cidade Alerta”.

No fim da noite, o “Jornal da Globo” ficou em 3º lugar, perdendo para o SBT e para a Record.





F5