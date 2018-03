O "Domingão do Faustão" lança no próximo dia 1º de abril a segunda temporada do quadro "Show dos Famosos", no qual famosos enfrentam novos desafios se caracterizando e interpretando a voz e o jeito de ídolos da música.

Alessandra Maestrini, Helga Nemeczyk, Mumuzinho, Naiara Azevedo, Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Silvero Pereira e Tiago Abravanel integram o elenco, que será dividido em dois grupos.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Ícaro Silva venceu a primeira temporada de "Show do Famosos", em julho do ano passado. O ator levou como prêmio do programa um carro 0 km.

A TV Globo comprou o formato "Your Face Sound Familiar" para exibir dentro do "Domingão do Faustão", depois que o SBT desistiu de renovar com a Endemol. Antes conhecido como "Esse Artista Sou Eu", a cantora Vanessa Jackson venceu a edição na emissora de Silvio Santos, em 2014.

Folhapress