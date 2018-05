Campeã do BBB 18 e contratada da Globo, Gleici gravará uma participação, nesta segunda-feira (7) nos estúdios emissora, de cena que irá ao ar no último capítulo de "O Outro Lado do Paraíso". A informação foi confirmada pela assessoria do canal ao UOL nesta manhã.

Gleici participa do último capítulo de 'O Outro Lado do Paraíso'. (Foto: Reprodução/Instagram)



A novela termina nesta sexta-feira e a acreana grava com Ana Furtado e Fernanda Motta como convidadas do desfile da grife de Beth (Gloria Pires).

Além de milionária, a ex-BBB está com tudo! Com mais de 4,7 milhões de seguidores no Instagram, ela também gravou recentemente uma participação no clipe de Gaby Amarantos e tem feito presenças VIPs em eventos.

Folhapress