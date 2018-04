Gleici e Wagner deixam o Acre e voltam juntinhos para o Rio

Após passarem três dias juntinhos no Rio Branco, Acre, terra da campeã do "BBB 18", Gleici Damasceno, a acreana e o namorado, Wagner, voltaram nesta terça-feira para o Rio. Os dois não se desgrudaram desde que a estudante de Psicologia deixou o reality show, na última quinta-feira.



O casal não se desgruda. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gleici tem entrevistas e um ensaio para fazer para o site Gshow e trouxe Wagner com ela no voo. Os pombinhos já falaram que querem ficar juntos e que pretendem driblar a distância, já que ela vive no Acre, e ele em Curitiba.

Gleici e Wagner antes de pegar o voo de volta para o Rio. (Foto: Reprodução/Instagram)

"Nem eu quero ficar longe dele, e nem ele quer ficar longe de mim. Só de pensar, corta o coração", disse a campeã. O casal #GleiGner ainda foi fotografado juntinho no aeroporto. É muito amor, Brasil!

Glelci fica no Rio até o fim de semana e vai rever a amiga de confinamento, Ana Clara.

Gleici e Wagner são fotografados juntinhos no aeroporto. (Foto: Reprodução/Instagram)



Extra