Gleici, do 'BBB18', ganha surpresa de Wagner

Gleici Damasceno, campeã do BBB18, foi uma das convidadas do Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira, 30/5. Um dos temas do dia foi afeto e a dificuldade para expressar os sentimentos.

Ela citou o exemplo de sua relação com o Wagner Santiago, que também participou do BBB18, ao comentar o assunto.

"Ele tem mais facilidade de demonstrar sentimentos por mim do que eu por ele. Ele diz muito mais 'eu te amo'", entregou Gleici.

Gleici ficou toda feliz com a surpresa de Wagner no Encontro (Foto: TV Globo)

Enquanto participada do papo, Gleici ganhou uma bela surpresa. Wagner apareceu com um buquê de rosas amarelas. Gleici A-M-O-U e ficou até sem palavras com a atitude do artista visual. 😍😍😍

A cor das rosas representam bastante na história do casal.

"Quando a Gleici retornou do Paredão falso, ela veio com uma rosa amarela na mão. A gente conversou muito sobre a rosa amarela e a representação dela", relembrou Wagner.

Gleici e Wagner são só fofura no Encontro (Foto: TV Globo)

Apesar de a relação dos dois ter começado durante o Big Brother Brasil, eles decidiram esperar o reality acabar e se conhecer com calma. "A nossa relação teve um tempo para começar. A gente foi se conhecendo lentamente. Até que se tornou impossível a gente não se relacionar afetivamente", contou Wagner.

Wagner conta a diferença no relacionamento com Gleici após o fim do BBB18

Na web, os admiradores de #Gleigner (shipp que os fãs deram para o casal) também curtiram a surpresa.

Relembre a história do casal

Ah, o amor! Com muitas demonstrações de afeto fofíssimas, Gleici e Wagner conquistaram um ao outro e milhões de fãs durante o BBB18. Vem recordar alguns momentos deste relacionamento que continua firme, forte e cheio de carinho fora da casa.

Logo no início, teve dancinha de rosto colado com quem mais o atraía na casa e Wagner elegeu a estudante como par! Como diz a música, "Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz". 🎶

