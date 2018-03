Gisele Bündchen anuncia data do lançamento mundial de sua autobiografia

Depois de leiloar a publicação de seu livro em diversos países pelo mundo, Gisele Bündchen, 37, anunciou nesta quarta (21) a data de publicação de sua autobiografia: 2 de outubro.

A obra, intitulada "Lessons: My Path to a Meaningful Life" ("Lições: Meu Caminho Para uma Vida Significativa", em tradução livre) ainda não tem uma tradução oficial. Os direitos de publicação no Brasil são da editora Best Seller, do Grupo Editorial Record.

Em um post no instagram, a top model revelou o nome e a data de lançamento de sua biografia (Foto: Reprodução/Instagram)

Em suas redes sociais, Gisele disse que está ansiosa para dividir com o público suas histórias. "Fico feliz em poder compartilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui".

O livro mistura memórias e aprendizados de Gisele, além de detalhes de sua vida pessoal. Casada com o jogador de futebol americano Tom Brady, a modelo sempre evitou falar de sua família e de seu relacionamento.

Em sua carreira, que começou aos 14 anos, Giselle contabiliza 600 campanhas, mais de 2.000 capas de revista e 800 desfiles de moda. Na obra, ela relata o caminho que percorreu desde sua infância, no sul do Brasil, até alcançar o título de modelo mais bem sucedida do mundo.

