Giovanna Ewbank afirma que quer ter mais filhos

Depois de Titi, Giovanna Ewbank, 31, revela que anseia pelo próximo filho. "Eu quero [ter mais filhos]. Já estou sentindo falta", disse em entrevista ao canal do Youtube Garotas Estúpidas.

Segundo ela, Titi também pede por um irmão. "Minha filha tem pedido muito. Ela quer sempre que os primos estejam em casa, que os amiguinhos estejam em casa..."

Foto: Reprodução/Instagram

Na entrevista, Ewbank ainda falou sobre seu relacionamento com Bruno Gagliasso e sucesso na carreira: "Não é fácil. Você é responsável pelo seu sucesso. [...] Acho que hoje sou muito feliz com o que sou. Se for pensar em alguma coisa em que eu não gosto, é mais algo da vida... Preciso me organizar mais, porque a minha vida é muito corrida."

A atriz ainda participou da brincadeira de responder 50 perguntas em 5 minutos, em que revelou que Bruno prefere quando ela se produz e usa "roupas sensuais". No assunto da troca de nudes, ela comentou que apesar de nunca ter mandado, o marido já pediu. "O Bruno fica puto. [...] Mas eu não deixo que ele mande também."

Quando questionada sobre a última coisa que a fez chorar, Ewbank voltou a falar da filha. "Qualquer coisa que ela fala, eu choro de amor e de felicidade."

Folhapress