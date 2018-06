Gaga surge irreconhecível em trailer de musical

Lady Gaga divulgou no início da tarde de hoje o primeiro trailer do musical "Nasce Uma Estrela", filme com Bradley Cooper previsto para estrear em outubro.



Nas imagens, a cantora surge com um visual bastante natural, muito diferente do que costuma apresentar em seus shows e nos tapetes vermelhos.

Lady Gaga (Foto: Reprodução / Instagram)



"É um sonho realizado e uma honra fazer parte deste filme. A habilidade de Bradley Cooper como diretor, ator e músico é impressionante. Mal posso esperar para as pessoas verem essa história de amor autêntica, épica e linda", escreveu ela na legenda do trailer. "Estou mais do que animada para que conheçam Jack e Ally".

Lady Gaga (Foto: Reprodução / Instagram)



Marie Claire