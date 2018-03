"Fui abusada e sequestrada por um namorado", diz Mayra Cardi

Você provavelmente conhece Mayra Cardi por ser a responsável pelo emagrecimento de várias celebridades, como Anitta e Cleo Pires, ou quem sabe até por sua participação no Big Brother Brasil em 2009. Mas ela garante ser muito mais que isso!

Em entrevista exclusiva à Glamour, Mayra falou sobre sua famosa criação, o programa Seca Você, e sobre seu sonho maior. "Perdi meu pai de câncer a anos atrás e desde então dedico a minha vida a estudar sobre esses alimentos que matam pessoas por essas doenças. Espero continuar por muitos anos transformando vidas e podendo ajudar as pessoas a serem mais felizes", afirmou. O programa promete uma vida mais saudável, além de perda de peso. Tudo isso com a ajuda de uma equipe multidisciplinar.



Mayra Cardi. (Foto: Reprodução/Facebook)

Casada desde o final do ano passado com o ator Arthur Aguiar, a life coach também falou sobre ter mais filhos – ela já é mãe de Lucas, de 17 anos, fruto de uma relação anterior. "Em breve, providenciaremos o sonho do Arthur, de ser pai. Não estava nos meus planos, assim como ele também não estava, mas a vida é uma mudança constante e sem regras. É um grande desafio ser mãe novamente após 17 anos. Só por muito amor mesmo", afirmou.

Mayra Cardi e o marido Arthur Aguiar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mayra Cardi ainda deu sua opinião sobre empoderamento feminino e assédio. "Eu fui abusada e sequestrada por um namorado, e posso te garantir que talvez esse seja o abuso mais recorrente e um dos piores. Na época, fui na delegacia abrir denúncia e nosso país, até então, dizia que brigas entre namorados eles não se envolviam. De lá para cá, as coisas mudaram. Um dos piores abusos é o psicológico", afirmou.

Mayra Cardi e o filho. (Foto: Reprodução/Instagram)

"Não levanto bandeira de nada. Não sou isso e nem aquilo. Eu não gosto de títulos. Sou a favor da igualdade e tudo que é demais machuca. Sou a favor da mulher pegar quem ela quiser, ir para cama com quem ela quiser, sem ter fama de p***. O homem sai com todas e tem fama de garanhão e eu não acho isso nada legal. Sou a favor de sermos iguais de verdade", completou.





