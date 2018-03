Freira que brigava na Justiça com Katy Perry morre em tribunal

Uma freira que brigava na Justiça com Katy Perry, em um caso envolvendo a venda de um convento em Los Angeles, morreu na sexta-feira (9) após sofrer um colapso no tribunal, informou a agência Associated Press.

A irmã Catherine Rose Holzman, de 89 anos, serviu à igreja "com dedicação e amor por muitos anos", disse o arcebispo José Gomez em um comunicado.

Ela era membro de uma ordem de freiras idosas, que tentavam impedir a venda para a cantora do antigo convento católico no bairro de Los Feliz da cidade na Califórnia.

Perry ofereceu US$ 14,5 milhões para comprar a propriedade de 3 hectares e usá-la como residência particular. (Foto: Reprodução/Instagram)

Horas antes de morrer, Holzman deu uma entrevista à emissora americana Fox 11 e criticou a decisão que abriu caminho para a negociação. "Pare, Katy Perry, pare", disse. "Isso não está fazendo nada além de machucar muitas pessoas."

Disputa

Perry ofereceu US$ 14,5 milhões (sendo US$ 10 milhões em dinheiro) para comprar a propriedade de 3 hectares (30 mil metros quadrados) e usá-la como residência particular.

Mas as freiras, que não vivem no imóvel desde 2011, queriam vendê-lo a Dana Hollister. A restauradora de Los Angeles planejava transformar o lugar em um hotel e deu um lance de US$ 15,5 milhões, quando a arquidiocese estava finalizando o acordo com Perry.

As freiras argumentavam que tinham o direito de vender a propriedade, mas a igreja e os advogados de Perry diziam que as irmãs não tinham as bênçãos legais necessárias. No ano passado, uma juíza bloqueou a negociação com Hollister.

Segundo o jornal "Los Angeles Times", a audiência de sexta-feira envolveu a falência da restauradora.

Uma representante de Perry, que fará shows nesta semana no Brasil, não respondeu a pedidos de comentários feitos por agências internacionais. O médico legista do condado de Los Angeles e a Arquidiocese de Los Angeles também não responderam a perguntas sobre a causa da morte de Holzman.

