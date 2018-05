Fotógrafo mostra bastidores de campanha com Marquezine

Depois de ser o responsável pelos cliques da campanha de Dia dos Namorados da marca C&A, o fotógrafo italiano Giampaolo Sgura, mostrou um pouquinho mais dos bastidores das fotos. Giampaolo postou na tarde desta terça-feira (15.5) uma foto com um clima bem descontraído ao lado da atriz Bruna Marquezine com a legenda:

Making of: Bruna Marquezine (Foto: Divulgação)



"Coming out soon! With the gorgeous @brumarquezine", que em português significa: "Saindo em breve, com a linda @brumarquezine".

Os fãs da atriz estão ansiosos para ver tudo que está por vir dessa parceria que promete dar o que falar.

Vogue