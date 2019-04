Foto com Superman de bigode em 'Liga da Justiça' vaza nas redes sociais

Vazou nas redes sociais a primeira foto mostrando o ator Henry Cavill de bigode como o herói Super-Homem em cena de ‘Liga da Justiça’ (2017). O registro foi feito na sala de edição do filme dirigido por Zack Snyder e Joss Whedon e mostra os editores do filme trabalhando na obra exatamente em uma cena com Cavill de bigode.



A foto feita na sala de edição de Liga da Justiça (2017) mostrando Henry Cavill de bigode (Foto: Reprodução)



A imagem de Cavill como Superman de bigode estava no imaginário dos fãs do personagem desde antes do lançamento de ‘Liga da Justiça’, quando foi revelado que o ator precisou participar das refilmagens de algumas das cenas da produção sem poder remover seus pelos faciais.



A proibição da remoção do bigode foi imposta pelos produtores de ‘Missão: Impossível - Efeito Fallout’ (2018), no qual Cavill estava trabalhando (de bigode), quando foi convocado para refilmar algumas cenas de ‘Liga da Justiça’. Dessa forma, os realizadores do filme com os heróis da DC Comics precisaram remover o bigode digitalmente.

A remoção digital do bigode foi alvo de questionamentos enfáticos e piadas por parte de fãs e da crítica especializada, que lamentaram a artificialidade nas feições de Cavill nas cenas gravadas com bigode. Alguns chegaram a comparar o visual do ator com as feições humanas do ogro Shrek.



O ator Henry Cavill como Superman e com o bigode removido em Liga da Justiça e a versão humana do ogro Shrek (Foto: Reprodução)

Recentemente foi revelado que Cavill não voltará a viver o Superman no cinema. Os produtores dos filmes com os heróis da DC ainda não anunciaram quando o personagem voltará a ganhar um filme solo, quando ele aparecerá em uma próxima reunião da ‘Liga da Justiça’ e quem será seu próximo intérprete.

