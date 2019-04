Filme com Rihanna e Childish Gambino estreia na Amazon

O filme "Guava Island", estrelado por Rihanna, 31, e Donald Glover, 35, (que usa o nome artístico Childish Gambino no meio musical), foi lançado neste final de semana, durante o festival de música Coachella, na Califórnia.

A produção estreou gratuitamente na Amazon Prime Video neste sábado (13), mas, a partir deste domingo estará disponível apenas para os assinantes do serviço de streaming.

Filmado em Cuba, o filme é um thriller que conta a história de um músico em ascensão, que sonha em levar um festival de música para a ilha, mas acaba sendo sequestrado.

Hiro Murai, que trabalhou com Childish Gambino no clipe "This Is America" e na série "Atlanta", é o diretor dos 55 minutos de filme. Bastante aguardado, o longa tem recebido críticas positivas da imprensa internacional.

Folhapress