Michel Teló e Thais Fersoza curtem a primeira Copa do Mundo com os filhos, Melinda e Teodoro, com tudo o que têm direito! Em casa, o casal reuniu os filhos no sofá e vestiu a camisa verde e amarela nesta segunda-feira (2) para assistir ao jogo da seleção brasileira contra o México.

Filhos de Thais Fersoza esbanjam fofura. (Foto: Reprodução/Instagram)



No Instagram, o cantor mostrou a família uniformizada e sorridente. “Vamo q vamo, Brasil!!!!”, escreveu na legenda. A mamãe coruja também compartilhou clique do momento. “Torcida reforçada por aqui! VAMO BRASIIIIIILLL!!!! Estamos com vcs!!!, exclamou a atriz.

Grávida famosa, Sabrina Sato não deixou de comentar. “Que família linda! Eu não aguento”, disparou. Tatá Werneck também deixou seus coraçõezinhos e um emoji apaixonado. “Meu Deus!!”, derreteu-se.

