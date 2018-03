O reinado de Patrícia no “Big Brother Brasil 18” agora está gerando dor de cabeça também para a sua família. Alguns fãs do programa têm levado a sério demais o comportamento da funcionária pública no jogo e começaram a ofender David, o filho dela, que tem 11 anos, nas redes sociais.

— Uma coisa é irem até o meu Instagram, falar o que quiserem, mas eu fico impressionada é com a capacidade de um ser humano ir numa foto de uma criança e fazer comentários maldosos — diz Priscila Leite, irmã de Patrícia: — Porque eu sei quem é minha irmã, tenho consciência e orgulho. Ninguém sabe a vida dela, os princípios, os valores. É uma super mãe e as pessoas confundem com o jogo. Ela não foi para uma colônia de férias. Patrícia foi justamente para jogar e está jogando. Isso não vai mudar o caráter dela aqui fora.

Filho de Patrícia sofre ataques nas redes sociais. (Foto: Reprodução)



David postou uma foto ao lado da mãe dizendo que ela era sua heroína. E leu nos comentários ofensas chamando a mãe de lixo, falsa, cobra e daí para pior. A família de Patrícia monitora as redes sociais do garoto e optou por trancar os comentários, para que ações como essa não se repitam.

— O Instagram dele é monitorado pelo pai dele e por nós. David é uma criança muito bem criada, é maduro, educado e de bom coração. É muito triste ele chegar para gente e dizer ‘olha titia o que estão colocando da minha mãe’. Nos magoamos muito, muito mesmo. Não queria que ele tivesse passando por isso.

Filho de Patrícia sofre ataques nas redes sociais. (Foto: Reprodução)



Nas redes sociais, David fez um vídeo agradecendo pelos comentários bons.

“A minha mãe, minha heroína, os bons que defendem a gente no Twitter, no Instagram, agradeço muito a vocês que fazem isso. E queria falar sobre os comentários maus, que são os que fico mais tristes, e que são mais de gente que são de outros times… Não tenho direito a falar sobre isso, vocês têm o seu jeito de votar, mas se você vem só para falar mal, não precisa nem vir, não tem sentido”, disse o garoto em vídeo.

E escreveu pedindo a Deus para que ele tire a maldade das pessoas maldosas.

“Por favor pessoal, peço apoio de todos vocês e agradeço a todas as mensagens de carinho que me mandaram. As mensagens ruins, peço que DEUS abençoe a todas essas pessoas e tire do coração delas toda a maldade. Obrigado a todos, amo muito todos vcs pessoal”.

