Filho de Arlindo Cruz comemora na saúde do pai: “Um brinde à vida”

O sambista Arlindo Cruz está se recuperando dia após dia. E as notícias dadas por seu filho, Arlindinho, têm enchido de esperança os fãs e admiradores do cantor. Em seu Instagram, o também cantor comemorou a nova etapa de recuperação do pai: agora, ele fará uma reabilitação motora. “Um brinde à vida, meu pai foi transferido pra buscar reabilitação motora, continuaremos nas orações, espero em breve trazer ótimas notícias pra vocês e pra nossa família”, publicou.

Vale lembrar que é pelo perfil de Arlindinho que o público consegue ter um pouco de acesso ao estado do cantor, que sofreu um AVC hemorrágico há quase um ano, em março de 2017.

Em janeiro deste ano, ele publicou a primeira foto do pai nas redes sociais tempos após o problema de saúde. “Meu pai tá um gato de cabelo cortado, não tô conseguindo me conter de tanta Felicidade”, publicou na época.

