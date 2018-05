Filha de Michael Jackson faz desabafo sobre problemas de família

Paris Jackson, 20 anos, foi criticada por não homenagear sua tia Janet Jackson, que foi premiada com um Billboard Icon Award no domingo (20). A filha do rei do pop publicou uma mensagem sobre o caso e desabafou sobre os problemas de sua família.

A jovem começou sua mensagem pedindo aos seus “seguidores, amigos, stalkers, amantes e haters” que não tentassem controlar a maneira como ela lida com seus relacionamentos, especialmente com sua família.

Paris Jackson (Foto: Getty Images)



“Entendo que alguns de vocês sentem algum tipo de conexão ou precisam ser parte de nossas vidas considerando que nos viram crescer. Entretanto, estou lidando com a situação exatamente como meu pai fez”, afirmou a atriz. “Eu sempre terei amor e respeito por minha família. Sempre. Não há nada a mais ou a menos que isso que vocês precisem saber”, escreveu Paris, segundo o E News.

Janet Jackson recebendo premiação no 2018 Billboard Music Awards (Foto: Getty Images)

Em seguida, a jovem agradeceu aos seus seguidores por entenderem a situação e explicou que toda família passa por momentos de “trauma, desgosto, separação, amor, unidade e dor”. “Nosso drama é transmitido em todo o mundo por meia da mídia. Mas isso não significa que nosso problemas familiares sejam diferentes do seus. A única diferença é que os nossos são divulgados”, disse a jovem.

“Toda vida vida tem seus problemas para lidar. Não somos inferiores ou superiores a vocês. Somos humanos. Então vamos agir como humanos. Eu aprecio qualquer e toda pessoa lendo isso e sou grata por tudo em minha vida, positiva e negativa”.

