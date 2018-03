Fernando Rocha emociona em homenagem para o filho por aniversário

Apresentador do "Bem Estar", da Globo, Fernando Rocha mostrou todo o seu lado "pai coruja" em uma postagem no Instagram nesta quinta-feira (22). Nela, o jornalista presta uma homenagem para o filho, Pedro Rocha, que é repórter da mesma emissora.

"Duas décadas e um emblemático número seis. Vinte mais seis ! E lá foi o Pedro Rocha. De arquibancada e grama ensinando a rir. Aprendendo a chorar.E Tocar de primeira. Enfrentando adversários improváveis que driblam a vida lá foi meu Pedrinho. Realizando sonhos: Cuiaba, São Paulo, Chapecó... Lá foi ele. Lá segue a esperança dele. Vinte anos mais seis. Mãos cheias de sonhos abertas pro universo no oeste de Santa Catarina ou nas montanhas de Minas Gerais. Pedra, Rocha, Pedro 'onde você vai eu também vou'", escreveu ele sobre o jovem, fruto do casamento que viveu com a atriz e diretora Yara de Novaes.

Fernando com seu filho Pedro Rocha (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos comentários, os fãs adoraram. "Que linda homenagem. Parabéns, Pedro", disse uma. "Sorte desse garoto ter um pai tão animado e amoroso", falou outra. "Belas palavras! Família é tudo e você prova isso", elogiou mais uma.

Folhapress