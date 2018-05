Fernanda Montenegro alfineta novelas da Globo

Fernanda Montenegro alfinetou as novelas da TV Globo. Ao comentar o retorno de “Belíssima” (2005), no “Vale a Pena ver de Novo”, a atriz analisou as outras tramas que estão no ar.

"Ela é modernérrima, tem uma temática muito atual. Uma qualidade de enquadramento, a coragem dos cortes, os figurinos, os cenários... Eu não sei, talvez vá ser a novela de estética mais contemporânea que estará no ar. Com licença aos que estão no ar", falou a veterana entre risos ao colunista Daniel Castro.

Foto: Reprodução/Paulo Belote/TV Globo

Após as críticas, a veterana amenizou ao se explicar. "Não é que as novelas não estão dentro de um contemporâneo, de uma qualidade. Mas essa tem 13 anos, não é? Então, quando a gente vê essa qualidade de interpretação, de direção, enquadramento. Que bom que a gente fez essa novela", disse.

E continuou: "Como dizia o Plínio Marcos [dramaturgo que viveu entre 1935 e 1999]: 'Não é que minhas peças são contemporâneas, é o país que não muda'. Infelizmente, estamos passando pelos mesmos problemas de 13 anos atrás. A novela poderia ser retrógrada se o país tivesse melhorado, mas ele só piorou de lá para cá. Então vai ficar mais contemporânea ainda”.

Vale lembrar que “Belíssima” foi escrita por Silvio de Abreu e contou com um elenco de peso. Além de Montenegro, Vera Holtz, Lima Duarte e Claudia Abreu são alguns dos nomes que integraram o folhetim.

Famosidades