Fernanda compartilha foto com Thiaguinho em Noronha

Fernanda Souza atualizou o seu álbum de viagem a Fernando de Noronha, com Thiaguinho, e compartilhou os melhores momentos com os fãs no Instagram, na noite desta segunda-feira (5). A atriz mostrou registros desde uma trilha que os dois fizeram para ir a uma praia cedo, ao pôr do sol que eles assistiram de um bar e uma festa que eles foram em seguida.



Fernanda Souza e Thiaguinho. Foto: Reprodução/Instagram

Na noite deste domingo (4), eles comemoraram o aniversário de três anos de casamento, conhecido como bodas de trigo. O casal teve um jantar romântico organizado pelo cantor. "Você não existe, Thiago. Nunca vou esquecer", afirmou Fernanda, que volta à TV com uma nova temporada do programa "Vai Fernandinha", no Multishow.

Ela também mostrou registros em que aparecem aproveitando o sol. "Dei uma sumida pra aproveitar bemmmmm as férias, relaxar e curtir meu amor...", disse ela, que curtiu a piscina privativa do quarto. A viagem começou em Pernambuco, onde eles aproveitaram momentos a dois em um hotel de luxo na praia de Muro Alto, próxima a Porto de Galinhas. Os dois ficaram hospedados no hotel Nannai Resort e Spa. O valor da diária para o casal tem valor aproximado de 2.500 reais.

Logo em seguida, os artistas partiram para Fernando de Noronha, onde encontraram Preta Gil e Rodrigo Godoy, e ficaram hospedados na Pousada Maria Bonita, que tem Bruno Gagliasso como um dos sócios. O valor da diária para o casal sai por volta de 1.800 reais.

Quem Acontece