Fê Souza diz estar há 2 anos sem malhar: 'Não sou uma bunda, amor'

"Cortei o cabelo para vocês, vocês viram?", dizia uma empolgada Fernanda Souza, ao chegar no estúdio do fotógrafo Danilo Borges, em São Paulo. "Fazia tempo que estava pensando em cortar, mas aproveitei essa capa de QUEM para estrear meu novo visual. Tô me achando!"

Conheço a Fernanda há uns bons 7 anos, desde o Carnaval de Salvador, quando ela "se apaixonou" por Thiaguinho. Lembro que estávamos na frisa do Camarote QUEM e o trio do Exaltasamba (grupo de pagode do qual o cantor era vocalista) passou na frente. "Adooorooo o Exalta", disse ela, muito animada. Não deu cinco minutos e Fernanda estava lá, em cima do trio, cantando todas as músicas, dançando. Em 2015, Fernanda e Thiaguinho se casaram.

Mas não estou aqui para contar a história de amor dos dois. Mas para dizer que o alto-astral e a energia boa de Fernanda sempre me impressionaram. Isso não era tão visível quando ela fazia novelas e séries. Mas agora está mais na cara do que nariz. É só você entrar nas redes sociais dela (seu Instagram tem 14 milhões de seguidores), ou assistir a peça Meu Passado Não Me Condena (sucesso há 5 anos), ou dar play em algum vídeo engraçado de seu canal na internet (com quase um milhão e meio de inscritos) ou no programa Vai, Fernandinha, do MultiShow (a terceira temporada estreia agora dia 9 de abril) para comprovar o que estou falando. Em todos essas plataformas de comunicação, Fernanda é verdadeiramente ela: espontânea, divertida, de bem com a vida. Por isso, que dizemos de boca cheia: Fernandinha é pop!

E esse cabelo novo, me conta?

Me interessei pela Débora Gotlib (cabeleireira apresentada pela atriz Francis Helena Cozta) porque ela lê seu rosto e consegue encontrar algo que seja harmônico e que também seja aquilo que você quer passar para o mundo. Eu achei isso de passar para o mundo tão profundo. Porque eu não queria só cortar o cabelo. Queria que me fizessem virar outra coisa. Sei lá, geminiana sempre dá uma pirada nos rolês (risos). Eu cortei o cabelo e amei. Me senti nova. Acho que o cabelo tem esse poder de mudança, de novos ares. Eu falei para ela que queria exatamente isso: algo leve, moderno e novo. Queria me olhar no espelho e me ver de um jeito que nunca tinha me visto antes.





O novo visual tem a ver com a sua nova fase de vida?

Estou numa nova fase há um tempo e ela tem trazido mudanças para minha vida. Acho que o cabelo é só reflexo de tudo o que aconteceu. Foram mudanças internas, uma propriedade que adquiri da minha vida, da minha carreira, de fazer aquilo que eu quero, que acredito. De poder colocar toda minha essência no meu programa, na minha peça, no meu canal. Eu estou muito autoral, estou muito dona de mim! E pela primeira vez peguei um cabelo que nunca achei que fosse ter, um cabelo mais curto, e falei: 'Agora vou ser dona de mim e até do meu cabelo. Vou cortar esse cabelo e renascer!'. Foi a pontinha do iceberg de toda a mudança que aconteceu nos últimos anos.

Falando em novidade, a terceira temporada de Vai, Fernandinha estreia agora dia 9. O que a gente pode esperar?

A diferença desta temporada é que ela é feita em São Paulo, porque me mudei pra cá e, como o programa tem a ver com a minha vida, nada mais justo do que gravá-lo aqui. Os convidados são incríveis. O episódio de estreia tem, nada mais, nada menos, que Claudia Raia. Ela é uma mãe pra mim, além de ser um grande ícone da TV e do teatro. Tem até o Jô Soares, que apareceu no set para visitá-la. A temporada está deliciosa, está com aquela mesma pegada: um programa divertido, que homenageia o convidado, que tira o melhor dele, que te faz rir, te faz chorar e te passa uma mensagem positiva para levar para a vida. Essa é minha essência. Eu gosto de rir, também me emociono com qualquer coisa -- porque sou uma manteiga véia derretida -- e ao mesmo tempo gosto de passar uma mensagem positiva.

Se encontrou como apresentadora?

Pois é, isso que eu tava pensando outro dia fazendo a peça. A primeira coisa que fiz na vida, meu primeiro trabalho sério, foi o X Tudo, em 1994. De lá para cá, a vida foi mudando. Eu fiquei atriz durante um tempo -- vou ser para sempre -- e voltei para minha primeira essência da vida, que era me comunicar através da Fernanda mesmo, sem personagens.

Foi o programa que te inspirou a criar o canal na internet?

Foi. O canal surgiu da vontade de continuar falando com as pessoas e continuar tendo essa troca. É uma delícia de fazer. Não tem roteiro nenhum, tudo sai da minha cabeça, todas as tags eu pego da internet e decido qual vou fazer. Os quadros eu invento da cabeça. Acho isso muito louco, muito livre. Cada vez que termino um vídeo eu falo: 'Ai caraca, falei um monte de coisa que eu queria falar, nunca disse isso em nenhum lugar'. Eu tenho espaço para falar o que quiser, do jeito que quiser, isso é muito libertador. Eu estou tão liberta, tão livre, tão eu, tão dona de mim!

Durante a sessão de fotos você disse que está há 2 anos sem malhar, é isso mesmo?

Acho que durante muito tempo vivi em função do personagem. Foram 18 anos de Globo, de novela. Engorda? Engordo! Emagrece? Emagreço! Bota mega hair, tira o mega hair, pinta... Nunca fui eu, sempre trabalhei para o corpo da personagem. Quando comecei a apresentar, no primeiro ano foi bem difícil porque a dinâmica do Vai, Fernandinha é exaustiva. Aí, segurei a onda do treino e na volta eu falei: 'Não vou voltar, não! Vou me dar um tempinho'. Continuo fazendo exames porque tenho uma neurose de ter que estar sempre saudável. Por fora pode não estar muito incrível, mas por dentro eu gabarito no exame de sangue (risos).

Mas não tem saudades da academia, de se exercitar, de estar em movimento?

Saudade é uma coisa que eu sinto da infância, da Argentina, do meu pai (risos). O que eu quero é melhorar minha máquina para trabalhar, viver...Tô querendo voltar mais por isso mesmo. Não vou ser hipócrita de dizer que a gente não adora quando a bunda dá uma melhorada, quando dá uma emagrecida. Mas o que importa é o conteúdo minha filha, vamos ganhar no carisma (risos). Porque se ficar nesse negócio de bunda... Não sou uma bunda amor, sou um cérebro (risos).

O Thiaguinho sempre aparece no vídeos e vocês falam bastante sobre o relacionamento. Como fazem para não expor demais o casamento?

Não é nada pensado, a gente age naturalmente, não sei explicar. A gente tem um jeitinho nosso, mas no canal a gente se solta. O Thiago é o Thiago, muito reservado, tímido. Peixes com Câncer, né, bem mais pra dentro. E eu sou Gêmeos com Leão, mais 'EEE' e a gente se completa. Ele adora (gravar para o canal), normalmente ele tá lá em casa e eu falo: 'Vida, sobe!' Daí ele vai para o segundo andar onde faço os vídeos. O primeiro vídeo que gravei com o Thi a gente estava deitado na cama, depois de almoçar, e foi sensacional. Acho que cada um sabe bem o limite. Eu sei o meu, ele sabe o dele. Eu conheço bem meu marido, são 7 anos juntos. Ele me conhece pelo olhar. Zilhões de vezes a gente vai falar e fala a mesma coisa, faz a mesma piada. A gente tem uma sintonia muito grande.

Vocês são muito diferentes?

Muito. O Thiago é mais tímido, na dele, e eu sou mais animada. O Thiago é mais emotivo e eu sou um pouco mais racional, mas também manteiga derretida. Já ele não é de chorar tanto. Ele é mais noturno e eu sou mais diurna. Ele é mais sensível e eu sou bem mais prática, desapegada. Ele é mais apegado. Se você olhar, são duas combinações de signos completamente diferentes. Mas isso que é o mais sensacional, porque todo dia a gente escolhe estar junto um do outro. Essa frase é de Sandy e Lucas Lima, tá?! E a frase que é de lei lá em casa: 'Não sou nem eu, nem ele, é o do meio'. Porque quando as pessoas são muito diferentes não dá para fazer nem só a vontade do outro, nem a vontade de um. A gente se encontra no meio do caminho e aí todo mundo fica satisfeito. É a premissa básica do nosso casamento.

Vocês têm 7 anos de relacionamento e 3 anos de casados. É tempo pra caramba, né?!

É muito tempo, cara. Eu e o Thiago somos muito leves, muito brincalhões. A gente passa o dia inteiro zoando com a cara do outro. Ele é das pessoas mais engraçadas que conheço e eu já gosto de falar umas besteiras... Juntou o sujo com o mal lavado (risos). É só besteira o dia inteiro. E quando é para falar sério, a gente senta, fala sério, aparamos as arestas e seguimos em frente. Ele é meu melhor amigo e eu sou a melhor amiga dele. A gente é tipo uma dupla dinâmica e a gente gosta disso. Acho que isso que faz funcionar. Essa leveza e essa força ao mesmo tempo. Menina, que pessoa bipolar (risos)?!

Sentiu alguma mudança nesses três anos de casamento?

Mudamos de casa apenas (risos). Não sinto, não, é muito fácil morar com o Thiago, ele é muito bonzinho, tem nem o que questionar. E eu sou uma puta dona de casa, ele chega e está tudo incrível. Mas porque eu gosto. Não porque eu ache que não tenha que dividir tarefas, pelo contrário, já botei Thiago pra lavar muita louça nessa vida. E ele lava, ele me ajuda. Mas ao mesmo tempo sou muito da iniciativa, eu gosto de fazer. A gente se divide bem nas tarefas e tudo certo. Acho que é fácil conviver comigo também.

Quem