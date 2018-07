Passou rápido! Fátima Bernardes, 55, e Túlio Gadêlha, 30, comemoram nesta segunda (2) oito meses de namoro. O advogado compartilhou em suas redes sociais uma montagem de fotos em que aparece ao lado da apresentadora.

"Encontrar a alegria na alegria de quem amamos, é o segredo da felicidade. Feliz oito meses, meu amor", escreveu ele na legenda, com a hashtag "oito meses com ela".

Os dois começaram o relacionamento em novembro, quando foram clicados andando juntos em um shopping no Rio de Janeiro. Desde então, surgiram especulações sobre quem seria o novo namorado de Fátima, 25 anos mais novo que a jornalista.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram oito meses de namoro. (Foto: Reprodução/Instagram)



A prática de trocar declarações nas redes sociais é comum entre o casal. Quando completaram quatro meses, em março deste ano, foi a vez de Fátima comemorar. "O mesmo sorriso. Um amor crescente", escreveu ela na legenda de uma montagem em seu Instagram, seguida pela hashtag "sem medo de falar de amor".

No fim do ano, Túlio deu sua primeira entrevista após ser alçado à fama. Ao jornal Agora, que pertence ao Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo, o pernambucano elogiou a namorada. "Fátima me apoia, me dá força. Está sempre ao meu lado."

Desde então, a rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs nas redes sociais. Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, Fátima e Túlio trocam mensagens constantemente e não economizam nas fotos românticas - e também divertidas.

Nas férias de janeiro, o casal animou internautas ao mostrar fotos de uma festa à fantasia em que se vestiram de Mulher-Gato e Batman. Na internet, o clique virou meme e "meta de vida", como dizem os internautas.

Desde então, eles vêm divertindo fãs com suas postagens nas redes sociais. Em maio, eles embarcaram para sua primeira viagem internacional, com destino à Miami, nos EUA. Enquanto a jornalista levava uma mala grande, Túlio viajava apenas sua pasta de trabalho - o que virou piada inclusive para o casal.

Os dois também se dividem entre a vida em Pernambuco, cidade natal de Túlio, e no Rio, onde Fátima trabalha. Na última semana, ambos aproveitaram a Festa de São João de Arcoverde, uma festa junina muito popular no interior de Pernambuco.

Folhapress