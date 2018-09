Fátima Bernardes e família financiam campanha de Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes, da TV Globo, está financiando a campanha do namorado, Túlio Gadêlha (PDT-PE), à Câmara dos Deputados. Também são doadores o pai dela e uma das filhas que a ex-titular do Jornal Nacional tem com o jornalista William Bonner, com quem foi casada.

Fátima doou R$ 5 mil, segundo informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O valor é menor apenas do que aquele repassado pela direção nacional do PDT, R$ 50 mil.

Foto: reprodução/Instagram

A segunda maior doação de pessoa física foi de Amâncio da Costa Bernardes. O pai da apresentadora doou R$ 4.500 para o genro.

Beatriz, uma das filhas de Fátima e Bonner, doou R$ 150. O valor é o mesmo doado pelo ator Hugo Bonemer, primo do apresentador do Jornal Nacional, ex-marido de Fátima.

A apresentadora Rafa Brites, casada com o também apresentador Felipe Andreoli, doou R$ 400.

O psicólogo Rossandro Klinjey, que participa do programa Encontro com Fátima Bernardes, doou R$ 300.

No total, Túlio Gadêlha havia arrecadado R$ 62.286,25 até a manhã desta terça-feira (11).

Como mostrou o Painel, da Folha de S.Paulo, na semana passada, Fátima Bernardes convidou amigos para um jantar de arrecadação de fundos de campanha no Rio de Janeiro.

