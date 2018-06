Com seu programa Encontro fora da programação da Globo por conta das transmissões dos jogos da Copa do Mundo, a apresentadora Fátima Bernardes embarcou para Pernambuco e foi curtir a companhia do namorado, o advogado Túlio Gadêlha. Por lá, eles se esbaldaram em festas de São João.



Fátima Bernardes curte fim de semana de romance com o namorado. (Foto: Reprodução/Instagram)



"O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum... É amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos", escreveu ele na legenda de uma foto em que aparece abraçadinho com a apresentadora no domingo (24). "A vida é feita dessas coisas", devolveu ela em um registro parecido.

No sábado (23), os dois visitaram a Casa-Museu Mestre Vitalino, em Caruaru, e registraram o passeio nas redes sociais. Fátima, de 55 anos, e Túlio, 30, que assumiram o romance publicamente em novembro de 2017, mais uma vez eles foram simpáticos com os fãs que abordaram e pediram fotos com o famoso casal de namorados.

Na noite de sexta-feira (22), em vídeo divulgado na internet, Fátima e Túlio apareceram vestidos de "caipiras" na festa junina de São João em Arcoverde, cidade de 73 mil habitantes localizada no interior do Estado a 253 Km de distância da capital Recife.

