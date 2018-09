Fátima Bernardes comemora dez meses de namoro com Gadêlha

Apresentadora do Encontro (Globo), Fátima Bernardes, 55, comemorou neste domingo (2) dez meses de namoro com Túlio Gadêlha, 30, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. O advogado pernambucano está filiado ao PDT e concorre a deputado federal, além de ser um dos apoiadores do ex-presidente Lula, que teve a candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"Feliz dia 2 pra nós. 10 meses. Durante esse tempo, ouvi inúmeras vezes que a gente tem muita coragem. Acho que não precisa de coragem pra namorar. Só de amor mesmo", escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram.

Já Gadêlha publicou uma caricatura dos dois em um porta-retrato, ao lado de uma caneca e de seus óculos com a seguinte mensagem: "Porque hoje completamos dez meses juntos".

Queridinhos das redes sociais, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha não têm receio de dividirem momentos de descontração com seguidores. Desde que assumiram a relação, no fim de 2017, a rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs no mundo online.



Foto: reprodução/Instagram



Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, os dois trocam mensagens constantemente e não economizam nas fotos românticas -e também divertidas. Nas férias de janeiro deste ano, o casal animou internautas ao mostrar fotos de uma festa à fantasia em que se vestiram de Mulher-Gato e Batman.

Na internet, o clique virou meme e "meta de vida", como dizem os internautas. "A revolução das mulheres: Fátima Bernardes é o maior exemplo do que aconteceu com as mulheres nos últimos anos", diz um meme.

Em abril deste ano, Fátima Bernardes causou frisson ao aparecer na capa da revista Boa Forma. À publicação, a artista falou sobre "se reinventar" e "ter pique após os 50 anos", além de emagrecimento. "Procurei o endocrinologista que me ajudou quando voltei da licença-maternidade. Devagarinho, retomei o controle e aumentei a atividade física. Aos poucos, cheguei aos 57 quilos. E acho que estou bem", disse.

Em junho deste ano, a apresentadora afirmou que acha normal que William Bonner esteja planejando se casar novamente. A declaração aconteceu depois que o âncora do Jornal Nacional deu entrada nos documentos para se casar com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem namora desde abril de 2017.

"O casamento dele não mexe comigo. Acho natural que ele reconstrua a vida dele. Assim como também estou tocando a minha", disse Fátima, em entrevista ao jornal O Globo. Ao se referir a Gadêlha, Fátima disse que se sente bem por estar ao seu lado, mas que o momento de felicidade que vive agora não se deve exclusivamente ao namorado.

"As pessoas diziam: 'você está tão mais bonita agora...' Mas eu fiquei bem porque passei a olhar mais para mim. Esse processo foi muito anterior ao meu encontro com ele, em novembro. Mas não há dúvida de que fiquei feliz. Quem não gosta de uma pessoa bacana a seu lado?"

