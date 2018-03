Faro cancela gravação de programa após morte da avó

Rodrigo Faro lamentou a morte da avó, Benedicta Lourdes Segante Alcazar, de 94 anos, nesta quinta-feira (8). O apresentador sempre demonstrou ser bastante pegado a ela, carinhosamente chamada de Di. De acordo com a assessoria de imprensa de Faro, ela falaceu em casa e de morte natural.



Rodrigo Faro e a avó Benedicta. Foto: Reprodução/Instagram

"Descansa em paz, minha Vó Di... Obrigado por ter feito de mim o homem que sou... Vou te amar pra sempre, vó! Cuida do seu netinho aí em cima como a senhora sempre fez!!!!", escreveu o apresentador em um post emocionado publicado no Instagram. Ele cancelou a gravação do programa Hora do Faro, que acontecera nesta quinta nos estúdios da Record TV, por conta do falecimento da avó.

Faro costumava fazer vários posts carinhosos para a avó nas redes sociais. O apresentador jpa declarou que Dona Di era sua "maior fã" e gostava de aproveitar momentos de folga com ela. "Ela que me criou com a minha mãe", afirmou em uma ocasião. "Quando deito no seu colo, parece que o tempo não passou...", disse ele em uma postagem.

O velório será a partir das 12h no Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo, e o sepultamento foi marcado para 17h.

