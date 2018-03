Fani Pacheco posa nua e fala sobre amor próprio

Fani Pacheco dividiu com seus fãs uma foto em que aparece nua. A ex-BBB contou também sobre sua fórmula da felicidade nesta terça-feira (27).



"Quando eu falo de autoestima, eu não falo de corpo e aparência física. Eu vou muito além. O pensamento é o inverso. Falo da parte emocional que transcende qualquer mero padrão. Eu não costumo escrever sobre a ditadura da beleza e sim sobre a plenitude do amor próprio", afirmou.

Fani Pacheco (Foto: Instagram/Reprodução)



Fani ainda disse: "A conquista real do nosso amor próprio desbanca qualquer tipo de rótulo imposto. Se autoconhecer é estar feliz consigo mesmo, ser significante na vida. Estar no tal 'padrão' não é sinônimo e nem vantagem nenhuma pra satisfação pessoal. Repito! O autoconhecimento sim é o nosso maior desafio. Mergulhar no processo mais trabalhoso de nossas vidas. Rever traumas, crenças, compensações e nossas distorções cognitivas. Pra mim, está aí a fórmula pra felicidade".

