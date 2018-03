Famosos criticam diretor que chamou o movimento #MeToo de ‘máfia’

O diretor de cinema Terry Gilliam foi mais um a receber a condenação de Hollywood por falar sobre o movimento #MeToo. Segundo o jornal The Guardian, ele comparou a campanha anti-assédio sexual com a ‘máfia’, e disse que ela criou um ‘mundo de vítimas’.

Em entrevista, o antigo integrante do grupo de humor britânico Monty Python explicou que o caso Harvey Weinstein veio à tona porque o produtor é ‘um babaca’, mas que muitas pessoas sabiam o que estavam fazendo ao se encontrar com o ex-poderoso de Hollywood e se deram bem por causa desses encontros.



Terry Gilliam. Foto: Reprodução/ Getty Images

“Eu acho que é como quando a máfia domina, ela está lá, está levando as suas tochas e vão queimar o castelo do Frankenstein. É maluco como as coisas estão sendo simplificadas”, disse ele sobre toda a repercussão que o caso gerou.

Em resposta, o diretor de O Virgem de 40 Anos, Judd Apatow, disse no Twitter que os comentários de Terry são ‘idiotas e perigosos’. “Ele não estava naquelas salas. Ele não sabe o quão sugestivo e violento e assustador o Weinstein era. Quem é ele para dizer que esse era algum tipo de acordo oferecido? Ele deveria se sentir envergonhado”.

A atriz e comediante Sarah Silverman também se pronunciou sobre o assunto na rede social: Terry Gilliam pode querer transformar esses sentimentos de medo e incerteza que ele tem tido com o #MeToo e o #TimesUp e perceber ‘Ah, é assim que a vida foi para ELAS até agora? Minha nossa…' Viu só? Agora é empatia”.

Marie Clarie