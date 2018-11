Famosas manifestam apoio a Claudia Leitte após assédio de Silvio Santos

As atrizes Deborah Secco e Taís Araujo, cantora Daniela Mercury e a apresentadora Astrid Fontenelle são algumas das celebridades que deixaram mensagens de apoio à cantora Claudia Leitte. Em texto publicado nesta segunda (11) em seu Instagram, Claudia fala do constrangimento que sentiu com os comentários de Silvio Santos durante o Teleton.

"Quantas vezes nos sentimentos assim!!! Constrangidas, chocadas, acuadas, sem nem saber direito como reagir, porque como disse a Fernanda Lima, somos quase sempre tratadas como loucas. Importantíssimo falar, Claudia", afirmou a atriz Mariana Xavier, lembrando, ainda, do episódio em que Fernanda Lima foi atacada após publicar um vídeo com um trecho do programa Amor & Sexo sobre feminismo em suas redes sociais.

Silvio Santos assedia Cláudia Leitte no palco do Teleton (Foto: Reprodução)



Durante o Teleton, exibido no sábado (11), Silvio Santos disse que não abraçaria a cantora, que usava um vestido rosa. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado", disse o apresentador.

A dupla sertaneja Simone & Simaria usou o seu perfil para comentar com aplausos o texto divulgado pela cantora. "Parabéns pela coragem. Assédio não é diversão. Estamos juntas!", completou a atriz Taís Araujo.

"Se eu era fã, agora então, ARRASOU, mana! E o seu constrangimento não foi só seu, foi de todxs!", comentou a atriz Maira Charken

Usando a hashtag #juntassomosmais fortes, Astrid Fontenelle falou sobre a importância desse tipo de manifestação. "Agora você entendeu quando fala e repete sobre a importância de ser feminista! Você estava linda, sei o quanto se preocupou para se apresentar bem. E a música nova é massa!", disse a apresentadora.

Cláudia Leitte ficou constrangida com comentários do apresentador. (Foto: Reprodução)

Daniela Mercury também apoiou a colega. "Não há mais espaço no mundo para coisas assim, um beijo carinhoso", afirmou, em meio a mensagens de Sara Oliveira, Julia Faria, Victor Sarro, Pathy de Jesus e Nany People.

Alguns fãs marcaram perfis do SBT no Instagram pedindo uma retratação de Silvio Santos sobre o caso.

FERNANDA LIMA

No início de julho, Silvio Santos também caiu em uma discussão sobre feminismo com a apresentadora Fernanda Lima. Ela também foi apoiada por amigas e famosas por sua reação.

Em um de seus programas, o dono do SBT comentou um vídeo no qual Fernanda Lima aparecia. "Com essas pernas finas e essa cara de gripe, ela não teria nem amor nem sexo", afirmou ele.

Logo depois, Fernanda Lima, em entrevista ao "Pânico na Band", rebateu o dono do SBT: "Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo brasileiro, mas, nesse quesito, eu perguntaria 'Silvio, por que não te calas?'", disse a artista. Silvio retrucou, em seu programa: "Não me calo mais", disse ele.

Folhapress