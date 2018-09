Famosas apoiam desabafo de Marquezine sobre críticas ao seu peso

Nesta quarta-feira (5), a atriz Bruna Marquezine deu uma pausa em seus passeios pela Itália para fazer uma séries de vídeos, no seu Instagram Stories, com desabafos sobre críticas de internautas ao seu corpo, julgado por vários deles muito magro. A morena confessou que já teve problemas com depressão e distúrbios alimentares por conta de comentários destrutivos sobre seu peso.

Em defesa da atriz, diversas famosas se manifestaram nas redes sociais. Algumas delas foram diretamente à publicação da morena, que gerou toda a confusão, e enviaram mensagens de apoio.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Yasmin Brunet disse que sempre foi fã de Marquezine e nem sabia que seria possível admirá-la mais. "Depois desses Stories percebi o quanto você é foda de verdade. Obrigada pela sinceridade e por ajudar tantas meninas e mulheres", escreveu. Maísa Silva agradeceu a atriz por seus vídeos. "Sua beleza é imensa tanto por dentro como por fora", comentou.

Na sua conta do Instagram, a funkeira Lexa postou alguns vídeos do desabafo de Bruna Marquezine, e também a agradeceu pela atitude. "Obrigada por falar exatamente tudo o que eu sinto. Pessoas, mulheres, tem comentários que machucam, doem, e não é porque eu sou uma pessoa pública que sou obrigada a aceitar tudo o que pedem ou falam", disse. A loira terminou pedindo respeito.

A ex-BBB Fani Pacheco também compartilhou, em seu Instagram, vídeos de Marquezine, e fez um textão em sua homenagem. "Bruna Marquezine tem apenas 23 anos e já celebra uma carreira profissional brilhante. Faz bonito nas novelas, nas parcerias com marcas, vive um relacionamento feliz, paga suas próprias contas e não faz mal a ninguém. Mas, no mundo machista em que vivemos, parece que nem isso é suficiente para que ela esteja livre de cyberbullying", declarou Pacheco.

"Hoje, pela primeira vez, a atriz resolveu usar seus Stories para compartilhar um longo e importante desabafo sobre autoestima, críticas irresponsáveis, distúrbios alimentares e depressão - que, sim, ela já sofreu. Um comentário não é apenas um comentário, ok?", concluiu a ex-sister.

